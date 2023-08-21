Timnas Spanyol keluar sebagai juara Piala Dunia Wanita 2023,

usai mengalahkan Inggris di partai puncak. Gol kemenangan tim Matador dilesakkan oleh Olga Carmona pada menit 29.

Namun kisah haru menyelimuti kepahlawanan pemain Real Madrid Faminino itu. Ayah kandung Olga meninggal sebelum laga final, dan ia baru mengetahuinya selepas memastikan gelar juara untuk negaranya.

------

Produser: Andika Gesta

ve: fani g.

(sfn)

