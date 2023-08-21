Barcelona akhirnya meraih kemenangan perdana di Liga Spanyol musim 2023/2024 usai kalahkan Cadiz 2-0 di Stadion Olimpiade Lluis Companys.
Barca butuh waktu hingga 8 menit akhir laga, untuk bisa menjebol gawang tim tamu. Pedri memecah kebuntuan menit 82 disusul gol Ferran Torres (90+4') yang gandakan keunggulan.
Xavi Hernandez memuji kerja keras timnya dalam merebut tiga poin pertama.
