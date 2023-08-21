...

Polres Metro Depok Tangkap Pencuri Spesialis Rumah Kosong

Refi Sandi, Jurnalis · Senin 21 Agustus 2023 19:00 WIB
Satreskrim Polres Metro Depok bersama Polsek Beji berhasil menangkap dua pencuri spesialis rumah kosong (rumsong). Pelaku berinisial AA dan P diketahui membacok korban berinisial SA yang kini dirawat Rumah Sakit Fatmawati dan mendapat belasan jahitan.
 
Korban dibacok pelaku akibat aksinya terpergok setelah korban pulang usai merayakan peringatan hari kemerdekaan. Diketahui, pelaku telah melancarkan aksi maling di rumah kosong di wilayah Depok sebanyak 10 kali.

