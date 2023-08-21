...

Polres Metro Jakarta Utara Tangkap Kurir Narkoba saat Hendak Transaksi

Yohannes Tobing, Jurnalis · Senin 21 Agustus 2023 17:00 WIB
Satuan Reserse (Satres) Narkoba Polres Metro Jakarta Utara menangkap kurir narkoba di Koja, Jakarta Utara. Penangkapan bermula setelah polisi menerima informasi transaksi sabu yang akan didistribusikan pelaku 
 
Tersangka merupakan residivis dan baru 1 tahun keluar dari Nusakambangan setelah menjalani vonis 7 tahun dengan perkara yang sama 
 
Dari penangkapan tersebut, diamankan barang bukti berupa 5 kilogram sabu yang didapatkan dari Subang, Jawa Barat dan Tangerang, Banten.

