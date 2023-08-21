Satuan Reserse (Satres) Narkoba Polres Metro Jakarta Utara menangkap kurir narkoba di Koja, Jakarta Utara. Penangkapan bermula setelah polisi menerima informasi transaksi sabu yang akan didistribusikan pelaku

Tersangka merupakan residivis dan baru 1 tahun keluar dari Nusakambangan setelah menjalani vonis 7 tahun dengan perkara yang sama

Dari penangkapan tersebut, diamankan barang bukti berupa 5 kilogram sabu yang didapatkan dari Subang, Jawa Barat dan Tangerang, Banten.

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News