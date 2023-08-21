...

Jenazah Siswa SPN Polda Lampung Selesai Jalani Autopsi Ulang

Aminoer Rasyid, Jurnalis · Senin 21 Agustus 2023 15:17 WIB
Jenazah siswa kepolisian di SPN Polda Lampung, Advent Pratama Telaumbanua telah selesai diautopsi di RSUP Adam Malik, Medan. Jenazah Advent dibawa ke rumah duka di Nias Selatan, Sumatera Utara untuk dimakamkan
 
Autopsi dilakukan setelah keluarga menilai adanya kejanggalan dalam kematian Advent. Advent meninggal dunia usai menjalani pembinaan fisik di SPN Polda Lampung pada 15 Agustus 2023.

