Jenazah siswa kepolisian di SPN Polda Lampung, Advent Pratama Telaumbanua telah selesai diautopsi di RSUP Adam Malik, Medan. Jenazah Advent dibawa ke rumah duka di Nias Selatan, Sumatera Utara untuk dimakamkan

Autopsi dilakukan setelah keluarga menilai adanya kejanggalan dalam kematian Advent. Advent meninggal dunia usai menjalani pembinaan fisik di SPN Polda Lampung pada 15 Agustus 2023.

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News