Stasiun Tanah Abang terpantau masih dipenuhi para pekerja pada hari pertama kebijakan Pemprov DKI Jakarta memberlakukan sistem WFH untuk ASN. Langkah ini sebelumnya dilakukan untuk menekan angka polusi di Jakarta.

Kebijakan ini pun menuai banyak komentar dari masyarakat. Para pekerja swasta juga menginginkan bekerja dengan sistem WFH agar pengurangan polusi di Jakarta bisa berjalan lebih efektif.

Reporter: Giffar Rivana

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

