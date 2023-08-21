Beginilah kondisi Gedung Balaikota pada hari pertama kebijakan WFH di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Sejumlah ASN masih terlihat berdatangan ke Gedung Balaikota pada Senin (21/8/2023) pagi.

Namun, jumlahnya tidak sebanyak hari biasanya. Hal ini karena Pemprov hanya menerapkan kebijakan 50% ASN yang bekerja dari rumah. Suasana sepi juga terlihat dari area lobby utama hingga koridor lift yang biasanya di penuhi antrean ASN

Reporter : Rani Stones Sanjaya

Produser: Reza Ramadhan

