Beginilah kondisi Gedung Balaikota pada hari pertama kebijakan WFH di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Sejumlah ASN masih terlihat berdatangan ke Gedung Balaikota pada Senin (21/8/2023) pagi.
Namun, jumlahnya tidak sebanyak hari biasanya. Hal ini karena Pemprov hanya menerapkan kebijakan 50% ASN yang bekerja dari rumah. Suasana sepi juga terlihat dari area lobby utama hingga koridor lift yang biasanya di penuhi antrean ASN
Reporter : Rani Stones Sanjaya
Produser: Reza Ramadhan
