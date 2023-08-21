...

Hari Pertama Kebijakan WFH, Begini Suasana Balaikota Jakarta

Rani Stones Sanjaya, Jurnalis · Senin 21 Agustus 2023 10:30 WIB
Beginilah kondisi Gedung Balaikota pada hari pertama kebijakan WFH di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Sejumlah ASN masih terlihat berdatangan ke Gedung Balaikota pada Senin (21/8/2023) pagi.
 
Namun, jumlahnya tidak sebanyak hari biasanya. Hal ini karena Pemprov hanya menerapkan kebijakan 50% ASN yang bekerja dari rumah. Suasana sepi juga terlihat dari area lobby utama hingga koridor lift yang biasanya di penuhi antrean ASN
 
Reporter : Rani Stones Sanjaya
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

