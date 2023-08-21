Musim kemarau mulai dirasakan sebagian warga Boyolali, Jateng. Tiga bulan terakhir mereka kesulitan mendapatkan air bersih.

Begitu bantuan datang, warga tampak langsung menyerbu air bersih. Bahkan sejumlah lansia pun ikut berebut mengambil air bersih.

Sebelumnya, warga mengandalkan sumber air yang berada di pinggir desa mereka.

Kontributor: Tata Rahmanta

Produser: Akira Aulia W

