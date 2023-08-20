Hakim Ziyech didapuk jadi capo untuk memimpin para suporter Galatasaray bernyanyi. Ziyech berbaur di tengah kerumunan penonton sebelum dikenalkan di tengah stadion Rams Park.

Bintang timnas Maroko itu didatangkan dengan status pinjaman dari Chelsea.

Kepindahan ini melegakan bagi Ziyech yang tak mendapat tempat di The Blues dan sempat gagal tes medis di Al Nassr.

