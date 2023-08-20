David Beckham memeluk Lionel Messi untuk merayakan juara Leagues Cup 2023. Beckham larut dalam kebahagiaan memenangi trofi pertama untuk klubnya, Inter Miami.
Sementara ini adalah gelar ke-44 bagi Messi dalam kariernya. Catatan itu resmi membuatnya jadi pemain dengan gelar terbanyak di dunia, melewati mantan rekan setimnya Dani Alves (43).
Produser: Andika Gesta
ve: fani g.
(sfn)
