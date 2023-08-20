Lionel Messi rayakan gelar juara perdana bersama Inter Miami, dengan memenangi trofi Piala Liga 2023. Messi larut dalam kebahagiaan bersama rekan setim merayakan trofi perdana dalam sejarah klub. The Herons memastikan gelar usai memenangi drama adu penalti atas Nashville 10-9.

Di partai final ini, kedua tim bermain imbang 1-1. Lionel Messi kembali menyumbang gol lewat sepakan kerasnya (23') sekaligus menahbiskan diri jadi top skorer dengan 10 gol.

(sfn)

