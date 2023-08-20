Presiden Jokowi kerap mengingatkan masyarakat untuk memilih pemimpin yang benar dan tepat. Alasannya, pemimpin ke depan mempunyai peran penting apakah Indonesia tetap menjadi negara berkembang atau melompat menjadi negara maju. Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam pembukaan Rakernas GAMKI Kota Medan, Sabtu (19/8/2023).

Kepemimpinan yang dimaksud utamanya ialah pada tahun 2024, 2029 dan tahun 2034. Di tahun tersebut Indonesia bisa menggunakan potensinya untuk masuk dalam lima besar ekonomi terkuat.

Menurut Jokowi, peluang untuk melompat menjadi negara maju akan berada pada 13 tahun mendatang. Sehingga menurutnya, Indonesia harus menggunakan potensinya untuk menjadi negara dengan ekonomi yang kuat.

Kepemimpinan nasional di tahun 2024, 2029, 2034 sangat menentukan sekali negara ini terjebak dalam negara berpendapatan menegah (middle income trap) atau bisa keluar menjadi negara maju.

Reporter: Jonathan Simanjuntak

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

