Warga Kabupaten Jombang dikejutkan dengan munculnya ular di atap rumah. Diduga ular tersebut memiliki panjang sekitar dua meter. Tak berani menangkap, warga meminta bantuan petugas Damkar.

Petugas sempat mengalami kesulitan saat mengevakuasi ular. Pasalnya ular bersembunyi di atap rumah warga. Tak bisa ditangkap, Damkar akhirnya menjatuhkan ular ke lantai.

Diketahui, penangkapan ular tersebut berlangsung beberapa jam. Warga menduga ular kelaparan hingga mengejar tikus sampai ke atap rumah.

Kontributor: Mukhtar Bagus

Produser: Akira Aulia W

(fru)

