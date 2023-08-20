UPN Veteran Yogyakarta buka suara terkait kasus keracunan mahasiswanya. Total ada 96 mahasiswa yang terpaksa dilarikan ke rumah sakit.

Mahasiswa yang sedang menjalani kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Bela Negara (PPKBN) mengalami keracunan ketika melaksanakan outbound pada Jumat (18/8/2023).

Saat ini tinggal 4 orang lagi yang masih menjalani observasi di rumah sakit.

Kontributor: Galih Wisma

Produser: Reza Ramadhan

