Polisi menggerebek rumah pembuatan senjata api ilegal di Sumedang, Jawa Barat. Penggerebekan dilakukan pada Minggu (20/8/2023) dini hari. Hal ini merupakan pengembangan terkait kasus kepemilikan dan penjualan senjata api ilegal di platform jual beli online.

Dua orang tersangka berinisial ANR dan TRR diamankan. Polisi juga mengamankan puluhan senjata api, air gun serta ratusan butir peluru dan mesin bubut.

Sebelumnya, polisi mengamankan dua tersangka berinisial LMP dan W di Ngawi, Jawa Timur. Polisi masih melakukan pemeriksaan intensif kepada empat tersangka.

