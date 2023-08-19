...

Putri Ariani Tampil Memukau di Pembukaan Konser Ronan Keating Bawakan Lagu Can?t Take My Eyes Off You

Dea Kastamilla Charity, Jurnalis · Sabtu 19 Agustus 2023 16:00 WIB
Putri Ariani terpilih menjadi musisi yang tampil di pembukaan konser Ronan Keating bertajuk 'Epic Friday'. Konser ini digelar di Hotel Pullman Jakarta, Central Park, Jakarta Barat pada (18/8/2023).
 
Putri Ariani membawakan tiga lagu yaitu Can’t Take My Eyes off You, I Will Always Love You dan Loneliness. Penampilan Putri sukses memukau dan membuat penonton  turut bernyanyi bersama. 

