Putri Ariani terpilih menjadi musisi yang tampil di pembukaan konser Ronan Keating bertajuk 'Epic Friday'. Konser ini digelar di Hotel Pullman Jakarta, Central Park, Jakarta Barat pada (18/8/2023).

Putri Ariani membawakan tiga lagu yaitu Can’t Take My Eyes off You, I Will Always Love You dan Loneliness. Penampilan Putri sukses memukau dan membuat penonton turut bernyanyi bersama.

(mhd)

