Putri Ariani terpilih menjadi musisi yang tampil di pembukaan konser Ronan Keating bertajuk 'Epic Friday'. Konser ini digelar di Hotel Pullman Jakarta, Central Park, Jakarta Barat pada (18/8/2023).
Putri Ariani membawakan tiga lagu yaitu Can’t Take My Eyes off You, I Will Always Love You dan Loneliness. Penampilan Putri sukses memukau dan membuat penonton turut bernyanyi bersama.
(mhd)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow