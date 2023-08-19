...

Atraksi Reog Ponorogo Meriahkan Karnaval Kebudayaan dan Kebhinekaan

Dea Kastamilla Charity, Jurnalis · Sabtu 19 Agustus 2023 20:35 WIB
A A A
Kesenian budaya dari berbagai daerah turut memeriahkan Karnaval Kebudayaan dan Kebhinekaan di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (19/8/2023).
 
Salah satunya atraksi budaya Reog Ponorogo. Para seniman Reog Ponorogo dengan lincah menari dan beratraksi di tengah panasnya terik matahari. 
 
Tak hanya Reog Ponorogo, terdapat juga atraksi  budaya lainya seperti Singa Depok, Tanjidor, Kuda Lumping, Sebuah, Nandak Genit dan Marawih turut hadir memeriahkan karnaval.

(mhd)

