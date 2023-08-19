Kesenian budaya dari berbagai daerah turut memeriahkan Karnaval Kebudayaan dan Kebhinekaan di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (19/8/2023).

Salah satunya atraksi budaya Reog Ponorogo. Para seniman Reog Ponorogo dengan lincah menari dan beratraksi di tengah panasnya terik matahari.

Tak hanya Reog Ponorogo, terdapat juga atraksi budaya lainya seperti Singa Depok, Tanjidor, Kuda Lumping, Sebuah, Nandak Genit dan Marawih turut hadir memeriahkan karnaval.

