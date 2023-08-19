Puluhan lapak barang bekas pemulung terbakar, Sabtu (19/8). Lokasi di TPST Bantar Gebang, Cikiwul, Kota Bekasi, Jabar. Angin yang bertiup kencang membuat pemadaman sulit dilakukan

Banyaknya material mudah terbakar membuat api berkobar hebat. Api diduga muncul dari sebuah lapak yang ditinggal pemiliknya memulung. Api baru bisa dipadamkan setelah lima unit mobil pemadam dikerahkan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News