Dua remaja dilaporkan tenggelam saat mandi di area wisata Riam Batu Tinggik, Kalimantan Barat, Jumat (18/8/2023) sore. Dua korban tenggelam itu diketahui bernama Gilbertus Galas Dulan dan Kristiano Yasel.

Kejadian bermula saat keduanya bersama 12 rekannya mandi di Sungai Sekadau. Diduga kedua korban tak bisa berenang dan terseret ke arus permukaan.

Aparat gabungan diterjukan guna mencari dua korban tenggelam tersebut.

Kontributor: Uun Yuniar

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

