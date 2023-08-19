Sebanyak 120 kepala keluarga di Lumajang, Jawa Timur, kesulitan air bersih. Sumur-sumur milik warga mengering akibat musim kemarau.

Untuk keperluan sehari-hari, warga bergantung bantuan air bersih dari BPBD setempat. Sementara untuk keperluan mandi dan mencuci, warga terpaksa menggunakan air sungai yang kotor untuk menghemat air bersih.

Penyaluran air bersih dari BPBD Kabupaten Lumajang dilakukan dua kali dalam sehari. Itu pun masih belum mencukupi untuk kebutuhan seluruh warga yang terdampak kekeringan.

Kontributor: Yayan Nugroho

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

