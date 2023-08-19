Ratusan orang dari berbagai wilayah memenuhi kawasan Tugu Proklamasi, Menteng, Sabtu (19/8/2023). Mereka datang untuk mengikuti Karnaval Budaya dan Kebhinekaan yang digelar salah satu relawan.
Sejumlah emak-emak berkebaya dan memakai pakaian olahraga antusias mengikuti senam. Karnaval ini rencananya akan dihadiri oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Reporter: Widya Michella
Produser: Reza Ramadhan
