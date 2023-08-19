Ratusan orang dari berbagai wilayah memenuhi kawasan Tugu Proklamasi, Menteng, Sabtu (19/8/2023). Mereka datang untuk mengikuti Karnaval Budaya dan Kebhinekaan yang digelar salah satu relawan.

Sejumlah emak-emak berkebaya dan memakai pakaian olahraga antusias mengikuti senam. Karnaval ini rencananya akan dihadiri oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Reporter: Widya Michella

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News