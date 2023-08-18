...

Aura Kasih Sempat Mengira Akan Meninggal, Idap Penyakit Mental

Dea Kastamilla Charity, Jurnalis · Jum'at 18 Agustus 2023 22:40 WIB
Artis Aura Kasih menceritakan kisah perjuangannya melawan anxiety disorder atau gangguan mental yang menyebabkan rasa cemas kepada pengidapnya. Saat awal mengalami serangan bahkan Aura mengira dirinya akan meninggal karena dadanya yang selalu sesak dan sakit.
 
Sejak tau dirinya ternyata tengah mengidap penyakit mental, janda beranak satu ini lebih ketat menjaga pola makan dan olahraga. Tak hanya itu Aura mengaku rutin menjalani Hypnotherapy agar menghindari penyakitnya kambuh.

