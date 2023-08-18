Peringatan detik-detik proklamasi terasa khidmat di Jambi, Kamis (17/8). Di Simpang Empat KONI, Kota Jambi aktivitas warga sontak berhenti. Warga yang ada di jalan langsung memberi hormat pada merah putih.

Dua pengamen yang sedang beraktivitas juga menghentikan kegiatannya. Keduanya hormat pada bendera yang berkibar di atas mobil Polresta Jambi. Upacara di jalan itu berlangsung sekitar lima menit.

Kontributor: Azhari Sultan Jambi

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

