Truk muatan tanah terguling di Jalan Raya Cikupa, Tangerang, Kamis (17/8). Awalnya truk melaju ugal-ugalan dari arah Balaraja. Truk kemudian menabrak warung dan sepeda motor yang parkir.

Truk kabur dan dikejar warga dengan sepeda motor hingga sopir panik. Di dekat pintu tol Balaraja Timur, truk menabrak dua pengendara motor lainnya.

Truk terguling setelah menabrak median jalan, pengemudi diamankan polisi.

Kontributor: Aimarani

Produser: B. Lilia Nova

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News