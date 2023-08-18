...

Kabur setelah Tabrak Warung dan Motor, Truk Angkut Tanah Terguling Dirusak Warga

Aimarani, Jurnalis · Jum'at 18 Agustus 2023 13:27 WIB
A A A
Truk muatan tanah terguling di Jalan Raya Cikupa, Tangerang, Kamis (17/8). Awalnya truk melaju ugal-ugalan dari arah Balaraja. Truk kemudian menabrak warung dan sepeda motor yang parkir.
 
Truk  kabur dan dikejar warga dengan sepeda motor hingga sopir panik. Di dekat pintu tol Balaraja Timur, truk menabrak dua pengendara motor lainnya.
 
Truk terguling setelah menabrak median jalan, pengemudi diamankan polisi.
 
Kontributor: Aimarani
Produser: B. Lilia Nova

(fru)

