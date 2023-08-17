Iriana Jokowi turut mendampingi Presiden Jokowi untuk memimpin Upacara HUT ke-78 RI di Halaman Istana Merdeka, Jakarta, Kamis pagi (17/08/2023).

Iriana hadir dengan mengenakan baju adat Bali yang kerap dikenakan para penari Tari Legong lengkap dengan aksesoris Gelungan. Gelungan sendiri juga memiliki makna simbolik dan dianggap suci karena kepala juga dianggap sebagai bagian tubuh yang paling suci.

