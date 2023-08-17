...

Robot Canggih Ikut Karnaval HUT ke-78 RI di Surabaya, Begini Penampakannya

Nur Syafei, Jurnalis · Kamis 17 Agustus 2023 20:00 WIB
Surabaya, Jawa Timur - Sejumlah robot canggih mengikuti karnaval HUT ke-78 RI di Kelurahan Bubutan, Surabaya, Jawa Timur, Kamis(17/8). Robot rakitan Karang Taruna Tembok Gede ini dibuat dari barang bekas dan dikendalikan dengan remote control.
 
Robot bernama Delta ini melaju dengan menyemprotkan disinfektan untuk meminimalisir polusi udara. Robot ini diturunkan diacara karnaval untuk mengedukasi warga dimasa depan tenaga manusia akan digantikan oleh robot.
 
Kontributor: Nur Syafei
Produser : Hendra Kambil

(fru)

