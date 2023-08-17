Surabaya, Jawa Timur - Sejumlah robot canggih mengikuti karnaval HUT ke-78 RI di Kelurahan Bubutan, Surabaya, Jawa Timur, Kamis(17/8). Robot rakitan Karang Taruna Tembok Gede ini dibuat dari barang bekas dan dikendalikan dengan remote control.

Robot bernama Delta ini melaju dengan menyemprotkan disinfektan untuk meminimalisir polusi udara. Robot ini diturunkan diacara karnaval untuk mengedukasi warga dimasa depan tenaga manusia akan digantikan oleh robot.

Kontributor: Nur Syafei

Produser : Hendra Kambil

