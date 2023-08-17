Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno pimpin upacara bendera, Kamis (17/8). Upacara digelar di lapangan kantor Kemenparekraf, Jakarta Pusat. Sandiaga Uno tampil gagah dalam balutan busana Bugis Makassar.

Sandiaga memakai jas tutu warna putih berpadu sarung bergaris putih dan biru. Sandi menambahkan songkok khas suku Bugis berwarna hitam beraksen emas. Peserta upacara mengenakan baju adat dari Sabang sampai Marauke.

Reporter: Syifa FR

Produser: B.Lilia Nova

