Ngaku Dipimpin Panji Gumilang, 121 Anggota NII Ikrar Setia NKRI di Indramayu

Andrian Supendi, Jurnalis · Kamis 17 Agustus 2023 15:30 WIB
Sebanyak 121 anggota Negara Islam Indonesia (NII) ikrar setia kepada NKRI. Ikrar setia digelar di embarkasi haji Indramayu, Rabu (16/8). Ikrar setia terdiri dari pencabutan baiat NII dan pembacaan sumpah setia.
 
Acara disaksikan oleh petugas dari BNPT, Pemkab Indramayu, dan Forkopimda lainnya. Mantan anggota NII itu memakai topi bertuliskan NKRI dan dasi merah putih. Mayoritas mengaku di bawah pimpinan Panji Gumilang dari Ponpes Al Zaytun.
 
Kontributor: Andrian Supendi 
Produser: B.Lilia Nova

(fru)

