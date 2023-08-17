Sebanyak 121 anggota Negara Islam Indonesia (NII) ikrar setia kepada NKRI. Ikrar setia digelar di embarkasi haji Indramayu, Rabu (16/8). Ikrar setia terdiri dari pencabutan baiat NII dan pembacaan sumpah setia.

Acara disaksikan oleh petugas dari BNPT, Pemkab Indramayu, dan Forkopimda lainnya. Mantan anggota NII itu memakai topi bertuliskan NKRI dan dasi merah putih. Mayoritas mengaku di bawah pimpinan Panji Gumilang dari Ponpes Al Zaytun.

Kontributor: Andrian Supendi

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

