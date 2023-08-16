Rendy Kjaernett dan Lady Nayoan bersepakat untuk untuk berdamai, setelah menjalani sidang mediasi yang sempat tertunda.
Hal ini disampaikan Lady usai menjalani persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Bekasi, Rabu (16/8/2023).
Ibu tiga anak ini mengatakan sepakat berdamai dengan Rendy Kjaernett diibaratkan seperti pengampunan.
Begitu juga dengan Rendy Kjaernett yang mengucapkan selamat ulang tahun kepada istrinya , sebagai tanda kebahagian dan pengampunan dirinya menjalani kesepakatan perdamaian
Reporter: Selvanius Kopong Basar
Producer: Erlangga Agung Asmoro
(rns)
