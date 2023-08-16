...

Rendy Kjaernett dan Lady Nayoan Sepakat Berdamai, Usai Jalani Sidang Mediasi

Selvianus Kopong Basar, Jurnalis · Rabu 16 Agustus 2023 15:10 WIB
A A A
Rendy Kjaernett dan Lady Nayoan bersepakat untuk untuk berdamai, setelah menjalani sidang mediasi yang sempat tertunda. 
 
Hal ini disampaikan Lady usai menjalani persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Bekasi, Rabu (16/8/2023). 
 
Ibu tiga anak ini mengatakan sepakat berdamai dengan Rendy Kjaernett diibaratkan seperti pengampunan. 
 
Begitu juga dengan Rendy Kjaernett yang mengucapkan selamat ulang tahun kepada istrinya , sebagai tanda kebahagian dan pengampunan dirinya menjalani kesepakatan perdamaian    
 
Reporter:  Selvanius Kopong Basar 
Producer: Erlangga Agung Asmoro

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini