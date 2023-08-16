Kebakaran puluhan kapal di Pelabuhan Tegalsari, Kota Tegal, Jawa Tengah masih belum dapat dipadamkan hingga Rabu (16/8) malam. Pemadaman terkendala kondisi angin kencang dan sisa bahan bakar solar di sejumlah kapal.

Pemadam kebakaran telah meminta bantuan helikopter Basarnas untuk memadamkan kobaran api. Hingga saat ini, jumlah kapal yang terbakar bertambah 11 kapal dari sebelumnya 52 menjadi 63 kapal.

Sejumlah mobil pemadam kebakaran dengan peralatan khusus dan tangki liquid foam juga didatangkan untuk memadamkan api.

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News