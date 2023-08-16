Kualitas udara di Jakarta semakin buruk hingga membuat sejumlah daerah tertutup polusi. Seperti yang terjadi di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara pada Rabu (16/8/2023).

Sejumlah permukiman penduduk di kawasan Waduk Pluit tertutup kabut putih yang berasal dari polusi. Kabut asap diduga berasal dari kendaraan pribadi yang padat di jalan raya, PLTU dan pabrik yang masih aktif.

Kondisi udara yang buruk selama beberapa hari ini, membuat warga yang beraktifitas di Jakarta terganggu.

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News