Sebuah sepeda motor hilang digasak komplotan spesialis curanmor di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kejadian bermula saat motor tersebut selesai digunakan kakak korban dan diparkir di halaman rumah.
Kemudian 3 pelaku datang dengan 2 sepeda motor dan membobol gembok pagar membongkar kunci motor. Pegawai restoran yang mendengar hal tersebut dari lantai 2 rumah langsung turun dan mengejar pelaku namun tidak tertangkap.
Kini korban telah melapor ke Polsek Kelapa Gading dan berharap pelaku dapat segera ditangkap.
(mhd)
