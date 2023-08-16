...

Sepeda Motor Hilang Digasak Spesialis Curanmor

Yohannes Tobing, Jurnalis · Rabu 16 Agustus 2023 21:20 WIB
Sebuah sepeda motor  hilang digasak komplotan spesialis curanmor di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kejadian bermula saat motor tersebut selesai digunakan kakak korban dan diparkir di halaman rumah. 
 
Kemudian 3 pelaku datang dengan 2 sepeda motor dan membobol gembok pagar membongkar kunci motor. Pegawai restoran yang mendengar hal tersebut dari lantai 2 rumah langsung turun dan mengejar pelaku namun tidak tertangkap.
 
Kini korban telah melapor ke Polsek Kelapa Gading dan berharap pelaku dapat segera ditangkap. 

(mhd)

