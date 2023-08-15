Citra rasa daging kambing memang nikmat dan cocok diolah menjadi aneka macam hidangan. Namun sayangnya, tak semua orang mampu mengolah daging kambing jadi empuk.
Berbeda dengan pemilik warung sate kambing dan tengkleng rica Pak Manto yang berada di Jl. Honggowongso No.36, Sriwedari, Solo, Jateng
Menurut Vita sang pengelola, selain cara masak harus tepat ternyata pemilihan daging kambing juga penting.
Reporter : Melati Pratiwi
Producer : Erlangga Agung Asmoro
(rns)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow