Rahasia Dibalik Kenikmatan Sate dan Tengkleng Khas Solo: Pemilihan Kambing Jadi Kuncinya!

Melati Pratiwi, Jurnalis · Selasa 15 Agustus 2023 15:45 WIB
Citra rasa daging kambing memang nikmat dan cocok diolah menjadi aneka macam hidangan. Namun sayangnya, tak semua orang mampu mengolah daging kambing jadi empuk. 
 
Berbeda dengan pemilik warung sate kambing dan tengkleng rica Pak Manto yang berada di Jl. Honggowongso No.36, Sriwedari, Solo, Jateng 
 
Menurut Vita sang pengelola, selain cara masak harus tepat ternyata pemilihan daging kambing juga penting.
 
Reporter : Melati Pratiwi
Producer : Erlangga Agung Asmoro

