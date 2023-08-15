...

Breaking News! Jaksa Tuntut Mario Dandy 12 Tahun Penjara

Ari Sandita, Jurnalis · Selasa 15 Agustus 2023 13:10 WIB
Mario Dandy Satriyo dituntut 12 tahun penjara. Dia dinilai oleh jaksa terbukti melakukan penganiayaan terhadap Cristalino David Ozora hingga koma.
 
Mario Dandy sebelumnya didakwa dengan pasal penganiayaan berat berencana terhadap David Ozora. Penganiayaan tersebut dilakukan pada 20 Februari 2023 di Perumahan Green Permata, Jakarta Selatan.
 
Reporter: Ari Sandita
Produser: Akira Aulia W

(fru)

