Komisaris Utama PT KAI, Said Aqil menanggapi pegawainya yang disergap Densus 88 Antiteror Polri. Pegawai KAI berinisial DE itu ditangkap Densus 88 di Bekasi, Senin (15/8).

Menurutnya, kasus ini menjadi pukulan telak bagi BUMN, khususnya KAI. Dia mengatakan radikalisme bukan dari karakter bangsa.

Sebelumnya, Densus 88 menggelar operasi senyap di Harapan Jaya, Bekasi. Mereka menangkap satu terduga teroris yang merupakan pegawai salah satu BUMN.

Reporter: Agung Bakti Sarasa

Produser: Akira Aulia W

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News