Komut PT KAI Said Aqil Angkat Bicara soal Karyawan KAI Diduga Teroris

Agung Bakti Sarasa, Jurnalis · Selasa 15 Agustus 2023 13:00 WIB
Komisaris Utama PT KAI, Said Aqil menanggapi pegawainya yang disergap Densus 88 Antiteror Polri. Pegawai KAI berinisial DE itu ditangkap Densus 88 di Bekasi, Senin (15/8).
 
Menurutnya, kasus ini menjadi pukulan telak bagi BUMN, khususnya KAI. Dia mengatakan radikalisme bukan dari karakter bangsa.
 
Sebelumnya, Densus 88 menggelar operasi senyap di Harapan Jaya, Bekasi. Mereka menangkap satu terduga teroris yang merupakan pegawai salah satu BUMN.
 
Reporter: Agung Bakti Sarasa
Produser: Akira Aulia W

