Aksi bakar ban dan blokir jalan dilakukan warga Dago Atas, Bandung, Jabar. Kemarahan warga dipicu laporan yang tidak diterima polisi. Warga melaporkan adanya dugaan penipuan lahan seluas enam hektare.

Lahan saat ini ditempati oleh warga dan proses mediasi dilakukan namun gagal. Polisi dengan senjata lengkap dan tameng membubarkan massa. Warga mengaku akan bertahan hingga laporan dan tuntutan mereka diterima.

Hingga saat ini, Selasa (15/8) polisi masih berjaga di lokasi.

Kontributor: Juhpita meilana

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

