Seorang bocah melakukan aksi pemalakan terhadap supir truk di Tulang Bawang Barat, Lampung. Bocah tersebut juga tampak tikda terima saat aksinya direkam sang sopir saat meminta sejumlah uang.

Bocah diketahui berinisial SR berusia 10 tahun warga Dusun Trans Indah, Tulang Bawang Barat, Lampung. Atas aksi nekatnya tersebut orang tua SR meminta maaf dan berjanji akan mengawasai sang anak.

Kontributor: Andres Afandi

Produser: Hendra Kambil

(fru)

