Hadiri Peringatan Hari Pramuka, Ini Pesan Wapres Maruf

Binti Mufarida, Jurnalis · Senin 14 Agustus 2023 17:27 WIB
Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengharapkan Gerakan Pramuka bisa melahirkan pemimpin untuk bangsa Indonesia di masa depan. Hal itu diungkapkan Wapres  pada peringatan Hari Pramuka ke-62  di Cibubur, Senin (14/8/2023).
 
Wapres juga berharap dengan bertambahnya usia Gerakan Pramuka juga disertai dengan bertambah semangatnya untuk berkarya. 
 
Gerakan Pramuka, harus mampu membuktikan perwujudan makna dari namanya. Sebagaimana “Pramuka” yang berasal dari kata Praja Muda Karana, yang berarti “sekumpulan anak-anak muda yang suka berkarya”.

