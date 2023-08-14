Memperingati HUT ke 62 Pramuka, Kwarcab Kecamatan Afulu, Kabupaten Nias melaksanakan upacara di tengah perairan Teluk Sawakete. Upacara bendera yang dilaksanakan di tengah perairan Teluk Sawakete berlangsung dengan tertib dan diikuti pengunjung wisata Sawakete

Bupati Nias Utara bertindak sebagai pembina upacara yang diikuti oleh peserta dari siswa-siswi SD, SMP dan SMA serta Guru Sekolah. Teluk Sakawete berdampingan dengan pantai Turedawola yang merupakan objek wisata berskala International

Reporter : Iman Jaya Lase

Producer : Erlangga Agung Asmoro

