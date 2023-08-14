...

Perayaan HUT Pramuka di Tengah Aliran Sungai Teluk Sawakete, Nias Utara

Iman Jaya Lase, Jurnalis · Senin 14 Agustus 2023 16:56 WIB
Memperingati HUT ke 62 Pramuka, Kwarcab Kecamatan Afulu, Kabupaten Nias melaksanakan upacara di tengah perairan Teluk Sawakete. Upacara bendera yang dilaksanakan di tengah perairan Teluk Sawakete berlangsung dengan tertib dan diikuti pengunjung wisata Sawakete 
 
Bupati Nias Utara bertindak sebagai pembina upacara yang diikuti oleh peserta dari siswa-siswi SD, SMP dan SMA serta Guru Sekolah. Teluk Sakawete berdampingan dengan pantai Turedawola yang merupakan objek wisata berskala International 
 
Reporter : Iman Jaya Lase
Producer : Erlangga Agung Asmoro

(rns)

