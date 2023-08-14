Polisi akhirnya menangkap pelaku utama penyiraman air keras ke pelajar. Diketahui, pelaku utama berinisial HA berusia 17 tahun

Saat ini, pelaku tengah menjalani pemeriksaan guna kepentingan penyidikan. Polisi menyita barang bukti berupa satu botol, tas dan satu unit sepeda motor. Sementara, polisi masih melakukan pengejaran terhadap 1 pelaku berinisial RA

Sebelumnya, korban bernama M Abidzar disiram air keras di Pulogadung, Jaktim. Akibatnya ia mengalami luka bakar pada bagian wajah, dada dan tangan

Reporter: Rio Manik

Produser: Akira Aulia W

(rns)

