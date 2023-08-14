...

Polisi Ringkus Pelaku Utama Penyiraman Air Keras ke Pelajar di Jaktim

Rio Manik, Jurnalis · Senin 14 Agustus 2023 13:45 WIB
Polisi akhirnya menangkap pelaku utama penyiraman air keras ke pelajar. Diketahui, pelaku utama berinisial HA berusia 17 tahun 
 
Saat ini, pelaku tengah menjalani pemeriksaan guna kepentingan penyidikan. Polisi menyita barang bukti berupa satu botol, tas dan satu unit sepeda motor. Sementara, polisi masih melakukan pengejaran terhadap 1 pelaku berinisial RA
 
Sebelumnya, korban bernama M Abidzar disiram air keras di Pulogadung, Jaktim. Akibatnya ia mengalami luka bakar pada bagian wajah, dada dan tangan 
 
Reporter: Rio Manik 
Produser: Akira Aulia W

(rns)

