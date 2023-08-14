Beginilah detik-detik aksi pencurian sepeda lipat di salah satu rumah warga. Aksi pencurian terjadi di Jalan Percetakan, Cempaka Putih, Jakpus.

Pelaku tampak masuk ke pekarangan rumah melalui pintu gerbang. Tak lama, pelaku keluar dengan menenteng sepeda lipat incarannya.

Diketahui, kejadian terjadi saat penghuni tidak ada di rumah. Kondisi gerbang yang tidak digembok memudahkan pelaku beraksi.

Kontributor: Rani Stones Sanjaya

Produser: Akira Aulia W

(fru)

