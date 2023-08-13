Ratusan pecinta motor listrik ini menggelar konvoi mengelilingi Jakarta, Minggu (13/8/2023). Aksi ini merupakan bentuk kampanye udara sehat Jakarta jelang perayaan HUT ke-78 RI.

Konvoi ini dilakukan di tengah sorotan memburuknya kualitas udara Jakarta. Kegiatan ini diharap dapat mengajak masyarakat beralih ke kendaraan listrik demi menekan polusi udara di Jakarta yang semakin memprihatinkan.

Kontributor: Rani Stones Sanjaya

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

