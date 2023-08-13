Bawakan lagu-lagu hits DEWA 19 dari masa ke masa, Ari Lasso sukses buat penonton konser DEWA 19 Featuring All Stars bernostalgia.

Ari Lasso selalu punya tempat tersendiri bagi Baladewa dan akan selalu menjadi bagian dari DEWA 19.

Deretan lagu hits Dewa 19 dari jaman awal berkarir di dunia musik pun dibawakan oleh Ari Lasso mulai dari lagu 'Satu', 'Aku Milikmu', 'Kirana', 'Roman Picisan' dan masih banyak lagi.

(fru)

