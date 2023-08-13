...

Jadi Penentu Juara Al Nassr, Cristiano Ronalo Angkat Trofi Perdana di Asia

Febry Rachadi, Jurnalis · Minggu 13 Agustus 2023 13:06 WIB
Cristiano Ronaldo menjadi penentu Al Nassr menjadi juara Liga Champions Arab. Ronaldo sukses mencetak brace yang membuat Al Nassr menang 2-1 atas Al Hilal di final.
 
Al Nassr sukses jadi juara Liga Champions Arab untuk kali pertama dalam sejarah. Megabintang asal Portugal itu menyabet trofi perdananya di Asia. Ronaldo juga meraih sepatu emas usai menjadi top skor dengan koleksi 6 gol.
 
