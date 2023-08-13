Cristiano Ronaldo menjadi penentu Al Nassr menjadi juara Liga Champions Arab. Ronaldo sukses mencetak brace yang membuat Al Nassr menang 2-1 atas Al Hilal di final.

Al Nassr sukses jadi juara Liga Champions Arab untuk kali pertama dalam sejarah. Megabintang asal Portugal itu menyabet trofi perdananya di Asia. Ronaldo juga meraih sepatu emas usai menjadi top skor dengan koleksi 6 gol.

