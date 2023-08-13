...

Sulitnya Air Bersih, Warga Rela Antre dan Berdesakan

Yuwono Wahyu, Jurnalis · Minggu 13 Agustus 2023 11:59 WIB
Beginilah antrean panjang warga menyerbu pembagian air bersih di Kampung Paku Haji, Cimahi. Warga rela mengantre dan berdesakan untuk mendapatkan air bersih.
 
Seorang warga, Cucu, mengaku sudah hampir dua bulan mengalami kesulitan air bersih. Ia dan warga terpaksa membeli air bersih seharga Rp5.000 per galon.
 
Dalam kurun waktu 1 jam, sebanyak 15.000 liter air bersih habis diserbu warga. 
 
Polres Cimahi akan terus melakukan pembagian air bersih kepada warga yang mengalami kesulitan.
 
Kontributor: Yuwono Wahyu
Produser: Akira Aulia W

Berita Terkait

