Tertarik dengan otomotif, Natasha Wilona berkunjung ke Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2023. Dalam kunjungannya, Natasha mendatangi booth Chery di GIIAS 2023, di ICE BSD City, Tangerang (12/8).

Ketertarikannya dalam dunia otomotif, membutnya menjadi rajin memboyong mobil baru dengan teknologi tinggi. Pasalnya, wanita berusia 24 tahun itu sangat mengedepankan faktor keselamatan.

Sebelumnya, Natasha sudah memboyong Chery Omoda 5, sebuah mobil SUV yang dilengkapi berbagai fitur keselamatan. Namun, ia tak menutup kemungkinan untuk memboyong versi listriknya.

Salah satu mobil yang membuat Natasha kepincut adalah Omoda 5 EV, yang launching bulan depan. Sayangnya, Omoda 5 EV baru akan diproduksi massal pada akhir tahun 2023.

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News