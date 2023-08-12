...

Pulang Kampung, Ousmane Dembele Resmi Berseragam Paris Saint-Germain

Febry Rachadi, Jurnalis · Sabtu 12 Agustus 2023 19:01 WIB
Ousmane Dembele pulang kampung dengan kembali berkarir di negara asalnya Prancis. Dembele direkrut PSG dari Barcelona dengan mahar 50 juta euro atau sekira Rp839 miliar. Ia dikontrak selama lima musim hingga Juni 2028. Pemain berusia 26 tahun itu juga akan memakai nomor punggung 23 di skuad Les Parisiens.
 
Dembele meninggalkan Barcelona, setelah membela Blaugrana sejak 2017. Bersama Barcelona, Dembele telah mencatatkan 185 pertandingan dan mengoleksi 40 gol di semua ajang.
 
