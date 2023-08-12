Erling Haaland tampil impresif saat Manchester City bertandang ke markas Burnley pada laga pekan perdana Liga Inggris 2023-2024. Striker asal Norwegia itu berhasil mencetak brace dan membawa City menang dengan skor 3-0.

Haaland pun mengungkapkan perasaanya usai menjadi bintang kemenangan timnya dengan memborong dua gol. Menurutnya, hal yang utama adalah bermain baik sebagai sebuah tim dan meraih tiga poin itulah yang terpenting.

Produser : Febry Rachadi

ve: fani g.

(sfn)

