Lionel Messi kembali bikin gol bersama klub barunya Inter Miami. Megabintang asal Argentina itu sukses cetak gol penutup kemenangan The Herons atas Charlotte FC di perempatfinal Piala Liga.

Messi kembali beraksi merayakan gol itu dengan selebrasi nyentrik. Kali ini, ia menirukan gestur gerakan Spider-Man yang ditujukan untuk anak-anaknya yang menyaksikan laga tersebut.

La Pulga menambahkan selebrasi ala superhero ke dalam galeri selebrasinya. Sebelumnya, Messi pernah melakukan selebrasi Thor dan Black Panther. Dalam laga tersebut, Inter Miami menang 4-0 atas Charlotte FC dan lolos ke semifinal Piala Liga 2023

