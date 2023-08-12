...

Menparekraf Tak Tolerir Pelaku Dugaan Pelecehan Seksual Miss Universe Indonesia

Septyantoro, Jurnalis · Sabtu 12 Agustus 2023 09:08 WIB
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahudin Uno memastikan, pelaku dugaan pelecehan seksual dalam kasus Miss Universe Indonesia tidak bisa ditolerir dan harus ditindak secara hukum. Hal ini disampaikan Sandiaga Uno saat kunjungan kerjanya di Kota Solo, Jumat (11/8/2023).
 
Sandiaga Uno bakal mengevaluasi gelaran Miss Universe Indonesia usai adanya dugaan pelecehan tersebut. Ia berharap agar kasus ini tidak menjadikan pariwisata di Indonesia kembali terpuruk. 
 
Kontributor: Septyantoro
Produser: Reza Ramadhan

